Accenture, Pracodawcy RP: 5G może przynieść Polsce wzrost PKB o ponad 63 mld zł

"Rozwój sieci 5G może być gigantyczną szansą na rozwój dla Polski. Efekty gospodarcze wdrożenia w Polsce sieci 5G do 2028 r. - wzrost PKB o 63,2 mld zł, czyli o 1,2% i 98 tys. nowych miejsc pracy. Technologia 5G będzie trampoliną, która umożliwi kolejne innowacje w obszarze usług, produktów i administracji publicznej. Dzięki niej internet mobilny uzyska gigabitowy transfer danych o znacznie mniejszym opóźnieniu na poziomie zaledwie kilku milisekund. Istotną przewagą sieci 5G jest również umożliwienie dostępu do łącza internetowego znacznie większej liczby urządzeń w jednej lokalizacji - nawet do miliona na kilometr kwadratowy" - powiedział dyrektor zarządzający Accenture w Polsce Tomasz Grabowski podczas prezentacji raportu.