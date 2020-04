Accenture, ZBP: Stosowanie chmury przez banki stanie się powszechne za 2-5 lat

Na proces wdrażania chmury w bankowości wpływają m.in. udostępnienie standardów i najlepszych praktyk, a także adaptacja bezpiecznych modeli wykorzystania chmury przez sektor. Ponadto eksperci wskazują także, że pandemia COVID-19 może stymulować rozwój cloud computing, podano.

"Sektor bankowy zauważa, że wykorzystanie chmury pozwala na osiągnięcie wymiernych efektów, odpowiadając na obecne wyzwania. Wykorzystanie chmury daje szanse na redukcję kosztów związanych z utrzymaniem, zarządzaniem i konserwacją infrastruktury. Chmura 'oferuje' elastyczne podejście do wydatków operacyjnych. Do tego dochodzą korzyści skali, dzięki którym koszty utrzymania infrastruktury IT są niższe. Chmura pozwala także na zmniejszenie niepewności, jaka wiąże się z wdrażaniem nowych pomysłów. Niskie początkowe nakłady inwestycyjne pozwalają ograniczać ryzyka finansowe związane z realizacją projektów" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi "Chmura obliczeniowa w sektorze bankowym na świecie, w Europie i w Polsce", będący podsumowaniem danych z rynku i wiedzy ekspertów dotyczących chmury obliczeniowej.

Największą niewiadomą dla banków są wciąż kwestie regulacyjne. Choć jak wskazują eksperci, trzeba zauważyć, że wiele w tym obszarze się zmienia. Pojawiają się regulacje mające na celu ułatwienie migracji do chmury oraz przyczyniające się do rozwoju usług chmurowych w sektorze. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wydał zalecenia dla firm wykorzystujących usługi chmurowe oraz standardzie "Polish Cloud" opracowanym przez Związek Banków Polskich, we współpracy z Accenture oraz Kancelarią Kochański & Partnerzy.

"Banki i cały sektor finansowy, szczególnie w obecnym okresie wielu ograniczeń i konieczności nowego podejścia do zagadnień bieżącego funkcjonowania dostrzega wiele pozytywnych elementów związanych z implementacją chmury obliczeniowej. Szybsze i efektywniejsze dostosowanie do zmieniających się potrzeb klientów i otoczenia biznesowego, większa elastyczność we wdrażaniu nowych rozwiązań i co niezwykle ważne bezpieczne funkcjonowanie przy wykorzystaniu chmury obliczeniowej sprawiają, że banki już dzisiaj podejmują liczne działania związane z tą sferą swojego rozwoju. Dlatego też pod patronatem Związku Banków Polskich i we współpracy z bankami i firmami technologicznymi, powstał Standard wdrożeń rozwiązań chmurowych, który zawiera praktyczne zasady przygotowania i przeprowadzenia skutecznego wdrożenia chmury obliczeniowej biorąc pod uwagę wszystkie wymagania prawne wynikające z uregulowań i wymagań nadzorczych. Standard niewątpliwie z znaczny sposób ułatwia i pomaga w niełatwym procesie zastosowania chmury

obliczeniowej w określonej części działalności bankowej" - powiedział dyrektor zespołu systemów płatniczych i bankowości Elektronicznej w ZBP Wojciech Pantkowski, cytowany w komunikacie.

Z ankiety przeprowadzonej przez Accenture i Związek Banków Polskich wynika, że większość banków posiada plan wykorzystania rozwiązań chmurowych, a także strategię rozwoju i budowy aplikacji w chmurze. Ankietowani deklarują, że na razie udało się uzgodnić podstawowe praktyki i rozpoczęto wdrażanie narzędzi.

"Wyniki ankiety wskazują, że banki nie mają jasnych preferencji co do formy usług chmurowych - banki wskazały zarówno na wykorzystanie modelu Software as a service, jak i usług Infrastructure as a service czy Platform as a service. Większość odpowiedziała, że wykorzystuje jedynie pojedyncze aplikacje w modelu chmurowym" - czytamy dalej.

Problem, z którym muszą mierzyć się banki, to także brak lub niewielkie doświadczenie zespołów IT we wdrażaniu chmury czy dopasowanie przejścia do chmury w ramach cykli inwestycyjnych w obszarze IT w danej firmie. Wyzwaniem dla sektora jest także wysiłek, jaki trzeba włożyć w przebudowę lub migracją aplikacji, tak aby działały w chmurze obliczeniowej. Oprócz wyzwań, z jakimi musi zmierzyć się cały rynek, banki dodatkowo muszą wziąć pod uwagę wewnętrzne bariery przy wdrażaniu chmury.

"Aby chmura mogła się rozwijać, trzeba nie tylko przezwyciężyć mity. Potrzebne jest do tego również sprzyjające otoczenie. Z jednej strony musi ono przyczyniać się do większego bezpieczeństwa, ale też nie może być czynnikiem hamującym rozwój chmury. Nasze badanie pokazało, że największą niewiadomą są kwestie związane z regulacjami, a także brak odpowiedniego doświadczenia w procesach związanych z wdrażaniem chmury" - powiedział managing director w Accenture Polska Karol Mazurek, cytowany w komunikacie.

W jego ocenie, sektor bankowy stoi dzisiaj przed wyzwaniem związanym z przetwarzaniem, obsługą analityczną i monetyzacją ogromnych zasobów danych. Banki, aby sprostać wyzwaniom powinny zmienić nastawienie organizacji do wykorzystywania usług chmurowych.

"Przede wszystkim, istotna wydaje się być zmiana podejścia jednostek bezpieczeństwa, przezwyciężenie barier wewnętrznych regulacji, a także zwiększenie kompetencji zespołów IT i procesów zarządzania zmianą w organizacji. Sektor bankowy się zmienia, ale zmieniają się też oczekiwania klientów. Niezależnie od wyboru metody migracji, z punktu widzenia banku, istotne stają się przewagi biznesowe, szybkie i tanie dostarczanie usług dopasowanych do oczekiwań rynku. Dlatego zmiana podejścia organizacji wydaje się być uzasadniona, ponieważ dzięki możliwościom chmury banki są w stanie tworzyć nowe modele biznesowe i ekosystemy firm wspólnie dostarczających usługi, a tym samym docierając do klientów efektywnie i reagując na nowe wyzwania rynkowe" - podkreślił Mazurek.

Z raportu wynika, że sektor finansowy w ostatnim czasie wyraźnie zwiększył aktywność związaną z wykorzystaniem chmury. Było to szczególnie widoczne w ciągu ostatnich miesięcy, podczas których przyspieszył proces transformacji w kierunku nowej architektury IT wspieranej przez usługi chmury publicznej. Branża docenia szybkość, elastyczność oraz innowacyjność przy wdrażaniu i stosowaniu nowych technologii. Nie bez znaczenia jest również rosnąca paleta usług oferowanych na rynku.

"Trend jest jednoznaczny. Sektor finansowy kieruje się w stronę chmury publicznej. Ponad połowa banków potwierdziła realizację strategii chmurowej w ciągu 2 lat. Wdrażanie tego typu technologii w poszczególnych organizacjach jest jednak uzależnione od kilku czynników, tj. poziom ryzyka związany z implementacją kolejnych rozwiązań, obecny model biznesowy czy też zdolność wykorzystania korzyści, jakie niesie za sobą nowa technologia. Z drugiej strony, usługi te powinny stawać się coraz bardziej dostępne" - czytamy w raporcie.

Rosnąca konkurencja pomiędzy głównymi dostawcami usług IT w chmurze publicznej, w tym Amazon Web Services, Microsoft, Google, IBM, Oracle, Salesforce.com, SAP czy Alibaba, może prowadzić do obniżek cen, podnoszenia jakości wsparcia oraz stymulowania innowacji technologicznych, które mogą przynieść korzyści całemu ekosystemowi, zaznaczono.

Do 2020 r. globalne wydatki związane z migracją firm do chmury mają wynieść 216 mld USD. Rosnąca popularność chmury jest pochodną korzyści, jakie ona niesie, również w obszarze finansowym. Blisko 60% firm, które zdecydowały się na migrację do chmury zrobiło to ze względu na optymalizację kosztów. Przedsiębiorstwa, które wdrożyły rozwiązania chmurowe osiągnęły średnio 15% oszczędności w obszarze IT.

Autorzy raportu podkreślają, że Polska wciąż zalicza się do krajów, w których usługi chmurowe nie są zbyt popularne. W 2019 r. średnio 17,5% przedsiębiorstw w Polsce wykorzystywało usługi chmurowe. W 2018 r. odsetek ten był jeszcze niższy - 11,5%, co stawiało nas w końcówce stawki.

"Biorąc pod uwagę kraje Unii Europejskiej w 2018 r., Polska zajmowała pod tym względem trzecie miejsce od końca. Polski rynek też jednak nie jest jednorodny. Z chmury obliczeniowej korzysta średnio 28% tego typu firm. Duże przedsiębiorstwa w Polsce wykorzystują chmurę obliczeniową jeszcze chętniej - chmura wykorzystywana jest przez większość z nich (52%). Przestawianie się na chmurę w firmach na razie idzie jednak powoli. W 2018 r. liczba przedsiębiorstw, które korzystały z usług chmurowych wzrosła o ok. 2 pkt proc., zaś w 2019 r. wzrost ten przyspieszył i wyniósł 6 pkt proc. Prognozy mówią, że wzrost sprzedaży rozwiązań chmurowych w Polsce do 2021 r. wyniesie 18%" - czytamy w raporcie.

Według prognoz IDC, do końca 2020 r., w pesymistycznym scenariuszu, wydatki na IT mogą wzrosnąć zaledwie o 1%. Pierwotna prognoza mówiła natomiast o wzroście o ponad 4%. Trzeba jednak też liczyć się z tym, że prognozy te będą jeszcze rewidowane w dół. IDC zidentyfikował sektory, w których wydatki na IT zostaną znacznie ograniczone. Są to m.in. produkcja przemysłowa, usługi osobiste, obsługa klienta, transport i hotelarstwo. Wśród sektora ICT spowolnienie wydatków odczują bardziej dostawcy sprzętu komputerowego niż oprogramowania, zaznaczono.

