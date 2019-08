Acciona nabyła łącznie ok. 2,41 mln akcji Mostostalu Warszawa w wezwaniu

"W opinii Acciona, wynik wezwania to dla wzywającego kolejny krok w kierunku integracji Mostostalu Warszawa z Grupą Acciona, która jest niezbędna do zapewnienia stabilnej przyszłości tej spółki. Po przeprowadzeniu transakcji pozycja wzywającego w akcjonariacie Mostostalu Warszawa umocniła się, co daje mu większą elastyczność w zakresie kontroli korporacyjnej, a tym samym zwiększa realny wpływ na strategiczne decyzje, które mogą wymagać podjęcia w kontekście zabezpieczenia stabilności finansowej spółki" - czytamy w komunikacie.