Accolade wybuduje park przemysłowy o wartości 47 mln euro w Gorzowie Wlkp.

"Dzięki możliwości elastycznego kształtowania wynajmowanych modułów jesteśmy w stanie w tej lokalizacji sprostać wymaganiom klientów z różnych branż. Dostępna powierzchnia w nowym parku może zostać łatwo dostosowana zarówno pod kątem specyfikacji technicznej, jak i powierzchni poszczególnych pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych i socjalno-biurowych. To zaleta powierzchni przemysłowej typu multi-let i właśnie w ten sposób Accolade chce przyczynić się do powstawania nowoczesnej infrastruktury biznesowej w Europie" - powiedział Head of Poland w Accolade Michał Białas, cytowany w komunikacie.