Accor utworzył fundusz z ok. 70 mln euro na wsparcie pracowników i hoteli

Accor wdraża kolejne globalne działania, w celu ograniczenia negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na funkcjonowanie grupy w nadchodzących miesiącach, podała spółka. Z myślą o wsparciu pracowników i właścicieli hoteli w trudnym czasie grupa m.in. stworzyła fundusz ALL Heartist Fund, do którego trafi 25% dywidendy, czyli ok. 70 mln euro. Grupa i akcjonariusze chcą w ten sposób wesprzeć działania zmierzające do rozwiązania kryzysu i pomóc w planowaniu przyszłości.