AccorInvest ma 98,6% akcji Orbisu, został nowym inwestorem strategicznym

"Cieszymy się, że do naszej grupy dołącza Orbis, który ma znakomite portfolio aktywów, długoletnie doświadczenie w dziedzinie nieruchomości i hotelarstwa na kluczowych rynkach oraz zespoły profesjonalistów na co dzień pracujące w tych obszarach. Dzięki integracji z Orbisem portfolio AccorInvest obejmuje obecnie ponad 900 hoteli, tj. 135 tys. pokoi, a łączne przychody wynoszą ponad 4 mld euro. Pozwala nam to zwiększyć geograficzny zasięg działania o dynamiczne rynki europejskie, a także wzmocnić bazę naszych hoteli ekonomicznych i średniej kategorii. Jestem przekonany, że integracja przebiegnie pomyślnie i uruchomi potencjał dalszego rozwoju" - powiedział dyrektor generalny AccorInvest John Ozinga, cytowany w komunikacie.