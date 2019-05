Action opublikował projekt propozycji układowych

"Wierzytelności objęte układem będą zaspokajane przez dłużnika w obrębie grupy, do której będzie należał dany wierzyciel. Propozycje układowe zakładają podział wierzycieli na pięć grup:

- Grupa I - Grupa Główna: obejmuje wszystkich wierzycieli, zarówno prywatnoprawnych, jak i publicznoprawnych, którym przysługują wierzytelności objęte z mocy prawa lub za zgodą wierzyciela układem, w tym także takich wierzycieli, których wierzytelności według ustawy objęte są układem, a ich istnienie lub wysokość zostanie stwierdzona po zatwierdzeniu spisu wierzytelności, z wyłączeniem wierzycieli należących do Grupy II, Grupy III, Grupy IV oraz Grupy V, z zastrzeżeniem, że wierzyciele należący do tej Grupy nie mogą uzyskać zaspokojenia w kwocie niższej niż 50 000 zł;

- Grupa II - Grupa wierzycieli drobnych: obejmuje wierzycieli, którym przysługują wierzytelności objęte z mocy prawa lub za zgodą wierzyciela układem, których suma nie przekracza kwoty 50 000 zł na dzień otwarcia postępowania sanacyjnego, z wyłączeniem wierzycieli należących do Grupy IV i V;

(v) wierzytelności z tytułu odsetek za okres do dnia otwarcia postępowania sanacyjnego, jak i po tym dniu oraz wszelkie inne należności uboczne zostaną umorzone w całości.

(i) wierzytelności, które obejmują: kwoty należności głównych oraz kwoty należności ubocznych powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego, jak i po tym dniu do dnia spłaty (odsetek ustawowych, umownych lub wynikających z innej podstawy prawnej), zostaną zaspokojone przez spółkę w ten sposób, że każdy wierzyciel z Grupy III otrzyma spłatę wierzytelności w całości w ostatnim dniu roboczym kwartału kalendarzowego następującym po kwartale, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu w postępowaniu sanacyjnym.

(v) jeżeli w okresie wykonywania układu w postępowaniu sanacyjnym spółka wyemituje obligacje zamienne na akcje spółki i zaoferuje je wierzycielom z Grupy IV w zamian za środki pieniężne odpowiadające dodatkowej racie układowej, wówczas w odniesieniu do wierzycieli z Grupy IV, którzy przyjmą tę ofertę, dodatkowa rata układowa płatna na podstawie układu stanie się wymagalna z chwilą przyjęcia przez wierzycieli z Grupy IV propozycji objęcia wyemitowanych przez spółkę obligacji zamiennych na akcje spółki, z zastrzeżeniem, że pokrycie przez spółkę dodatkowej raty układowej odbyć się może w takiej sytuacji wyłącznie w sposób bezgotówkowy, w szczególności w formie potrącenia wierzytelności spółki wynikających z emisji obligacji zamiennych i wierzytelności wierzycieli z Grupy IV z tytułu dodatkowej raty układowej. W przypadku niewyemitowania przez spółkę obligacji zamiennych na akcje spółki, niezaoferowania ich wierzycielom z Grupy IV w zamian za środki pieniężne odpowiadające dodatkowej racie układowej lub nieprzyjęcia tej oferty przez wierzycieli z Grupy IV wymagalność dodatkowej raty układowej określa art. 2.4. (iv).

W kwietniu spółka podała, że dokonała zasadniczych uzgodnień z częścią wierzycieli, co do warunków spłaty zobowiązań w ramach układu. Uzgodnienia te w połączeniu z dotychczasowym przebiegiem negocjacji pozwalały, wg spółki, uznać, że spółka wypracowała wraz z jej wierzycielami, reprezentującymi większość wymaganą do zawarcia układu w postępowaniu sanacyjnym, akceptowalne dla spółki i tych wierzycieli główne warunki spłaty zobowiązań w ramach układu.