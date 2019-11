Action otworzył pierwsze centrum dystrybucyjne w Polsce

"Nasz dynamiczny rozwój w ciągu dwóch lat stanowi nie tylko dowód na to, że model biznesowy Action jest skalowalny, ale także pokazuje, że Polacy bardzo polubili nasz koncept polegający na zaskakiwaniu klientów szerokim, często zmieniającym się asortymentem dobrej jakości w najniższych możliwych cenach. Jestem przekonany do konceptu Action i wierzę, że odniesie on sukces. Budowanie sieci dyskontów niespożywczych na polskim rynku to ciekawe zadanie. Mamy ambitne plany rozwoju i będziemy nadal wzmacniać tu naszą obecność" - powiedział dyrektor generalny Action Polska Sławomir Nitek, cytowany w komunikacie.