Action umożliwia polskim firmom sprzedaż przez swoją platformę Sferis

Sklep internetowy Sferis.pl, należący do Action, przeznaczył cały zysk ze sprzedaży produktów z programu "Kto to kupi?" na wsparcie służby zdrowia i funkcjonariuszy policji. Do szpitala na Mazowszu, wojewódzkiego szpitala w Tychach oraz do łódzkiej komendy policji trafiły rękawice nitrylowe, środki dezynfekujące oraz ściereczki i mopy - produkty, które są dziś niezbędne, aby mimo epidemii personel mógł dbać o siebie i nieść pomoc potrzebującym, podano także.