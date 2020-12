Action z prawomocnym zatwierdzeniem układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Zgodnie z decyzją sądu o uprawomocnieniu zatwierdzenia układu, kończy się okres sanacji Action, a z nazwy jej firmy zniknie wkrótce dopisek "w restrukturyzacji". Polski dystrybutor i producent IT po ponad czterech latach postępowania sanacyjnego ponownie staje się partnerem biznesowym pierwszego wyboru. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w sanacji spółka ma dostosowany do obecnych czasów model biznesowy, co czyni ją jeszcze silniejszą i niezależną, podkreśliło Action.

"Dobrze pamiętam ten dzień, kiedy nasz świat budowany przez prawie 30 lat w Action na chwilę stanął. Szacowaliśmy wówczas, że cały proces potrwa rok, może dwa. Tak wskazywały wszystkie opracowania. Tymczasem wychodzimy z sanacji po czterech latach. Mam wrażenie, że nikt nie wziął pod uwagę, że będziemy pierwszym tak dużym podmiotem, który skorzysta z wprowadzonego na początku 2016 r. nowego Prawa Restrukturyzacyjnego. Tym bardziej cieszę się, że dziś zamykamy ten rozdział wychodząc z niego z ogromnym bagażem doświadczeń. Jednocześnie apeluję do firm, które zastanawiają się, czy sięgnąć po to narzędzie: korzystajcie jak najwcześniej, kiedy firma ma płynność, pomysł i środki na to jak się zmienić, by wyjść z kryzysu jeszcze silniejszym i niezależnym, tak jak my" - powiedział prezes Piotr Bieliński, cytowany w komunikacie.