"Pan Adam Pietruszkiewicz został powołany na członka rady nadzorczej spółki uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. z dnia 15 czerwca 2020 r. W okresie od 17 września 2020 r. do 17 grudnia 2020 r. był delegowany przez radę nadzorczą do wykonywania czynności członka zarządu. Obecnie rada nadzorcza postanowiła ponownie delegować pana Adama Pietruszkiewicza do wykonywania czynności członka zarządu" - czytamy w komunikacie.