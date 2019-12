Adam Stolarz i Robert Sobków zostali powołani do zarządu Trakcji

Adam Stolarz jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Leona Koźmińskiego, gdzie obecnie odbywa studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia. Ponadto ukończył State Aid Policy and Practise in the European Community: An Integrative and Interactive Approach - w European Institute of Public Administration w Maastricht. Ostatnio był od kwietnia 2018 r. dyrektorem zarządzającym ARP, a wcześniej m.in. dyrektorem wykonawczym Polskiej Grupy Zbrojeniowej, kierownikiem biura strategii Polskiej Spółki Gazownictwa i członkiem zarządu PRI Pol-Aqua, poinformowano.