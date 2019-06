Adamed kupił udziały we włoskiej Ecupharmie, ma z nią partnerstwo strategiczne

Adamed podkreśla, że rynek produktów leczniczych we Włoszech, o wartości niemal 20 mld euro, jest trzecim największym w UE - po Niemczech i Francji. Cechuje się stabilnym wzrostem i dominacją produktów odtwórczych oraz tzw. off-patent (łącznie ok. 90% rynku).

"Ecupharma konkuruje z największymi graczami obecnymi we Włoszech, dla niektórych molekuł stosowanych w leczeniu zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego osiągając pozycję lidera rynkowego. Firma założona w 1993 r. przez Luciano Grottolę do dziś jest zarządzana przez jego rodzinę, przy wsparciu Fundacji Serpero" - czytamy dalej.

Równolegle do inwestycji w Ecupharma, Adamed otworzył kolejne przedstawicielstwo zagraniczne we Włoszech. Dotychczas firma obecna była na tym rynku wyłącznie w segmencie business-to-business, jednak wysoki potencjał i perspektywy wzrostu skłoniły zarząd Adamed Pharma do ustanowienia struktur komercyjnych we Włoszech.