Advanced Graphene Products zakłada wejście na giełdę w przyszłym roku

"Skala możliwości produkcyjnych pozwala nam myśleć o kilkumilionowych przychodach, a reaktor którym dysponujemy daje docelowy potencjał do przychodów nawet 300 mln zł. Mamy pełne zaplecze produkcyjne, kontroli jakości. Produkujemy grafen płatkowy i wielkopowierzchniowy, co według nas jest wymogiem rozwoju na rynku. Dysponujemy bogatym portfolio produktów aplikacyjnych - w tym do sensorów, polimerów, kompozytów. W 2021 zakładamy pierwsze komercjalizacje pilotażowe z partnerami przemysłowymi w 2-3 obszarach. Uważam, że mamy mocne argumenty i wyróżnia nas to, że wiemy jak to zrobić. Jeśli to się powiedzie, możemy osiągnąć w przyszłym roku kilka milionów przychodów i break even, a za kilka lat nawet ok. 100 mln zł sprzedaży z marżą brutto 35-50% i 20-30 mln zł EBITDA. To nasza strategia. Warto zaznaczyć, że nie będą potrzebne duże inwestycje, głównie R&D" - wymienił Gałązka.