Afera GetBack. Nieoficjalnie: NIK widzi uchybienia po stronie GPW

EGB Investments to bydgoski windykator, którego GetBack kupił w sierpniu 2017 r. Zapłacił za niego aż 208 mln zł, podczas gdy spółka była warta dużo mniej. Według prokuratury GetBack mógł przepłacić nawet 160 mln zł.

Co ciekawe, zaledwie przez półtora roku przed przejęciem przez GetBack akcje EGB zdrożały aż o 408 proc.

"NIK podziela ocenę dokonaną przez audytora wewnętrznego Giełdy, że w sytuacji, w której stwierdzono, że nabywcy akcji EGB mogli podbijać kurs, a Giełda nie ma narzędzi, żeby to zweryfikować, nieprzesłanie zawiadomienia do KNF stanowiło naruszenie obowiązującej na GPW procedury w tym zakresie" - czytamy w nieopublikowanym jeszcze dokumencie NIK, do którego dotarł "DGP".