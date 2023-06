Zamieszanie wokół akcji EC Będzin. Kurs spółki znów rośnie

Klopp 48 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Do KNF - robić lub każecie zawiesić akcje innych spółek, to dlaczego tego nie zrobiliście do czasu wyjaśnienia sprawy? Dziwne. Co mają powiedzieć Do dziennika - dlaczego nie wytłumaczycie ludowi, że ta spółka ma niewielką ilość akcji w wolnym obrocie, stąd takie mega wzrosty.