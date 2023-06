Afera z akcjami Będzina. Daniel Obajtek odpowiada na pytanie o tekst money.pl

- Tak naprawdę to sprawy osobowe dotyczące tej spółki i sprawy osobowe dotyczą tej kancelarii. Mi nic do sprawy osobowych w tym zakresie - odpowiedział prezes Orlenu Daniel Obajtek na pytanie o tekst money.pl.

Skandal wokół Elektrociepłowni Będzin

Polskim rynkiem kapitałowym trzęsą zawirowania na akcjach Elektrociepłowni Będzin. Podejrzewa się manipulację kursem spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od blisko 25 lat. Od początku miesiąca do czwartkowego poranka cena akcji wzrosła z 7 do 88 zł. Oznacza to, że w niespełna trzy tygodnie wycena giełdowa spółki wzrosła z 20 do 240 mln zł.