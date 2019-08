AG Motors rozważy kolejne inwestycje w fabrykę pod koniec 2020 r.

"To będą może już nie tak duże inwestycje - w produkcję wsporników siodła, różnego rodzaju kierownic. Myślimy o tym i wiemy jak wyprodukować też ramę kompozytową. To będzie wymagało kolejnych nakładów" - powiedział Marek w rozmowie z ISBnews.

"Ale jesteśmy w stanie wyprodukować 400 tys. szt. [ram rowerowych rocznie] i to jest do osiągnięcia" - podsumował.

AG Motors, jako jedyna firma w Europie, do produkcji ram wykorzystuje w pełni zautomatyzowane stanowiska spawalnicze. Uruchomiona w ramach inwestycji zrobotyzowana produkcja ram rowerowych pozwoli równolegle produkować 6 ram różnego typu. Oznacza to, że w ciągu doby fabrykę opuści nawet do 1,5 tys. sztuk ram rowerowych, co w skali roku daje potencjał produkcyjny ponad 400 tys. sztuk. Produkowane ramy docelowo mają trafiać na rynki europejskie, informował zarząd firmy podczas konferencji prasowej.