AG Motors uruchomiła centrum badawcze i fabrykę ram rowerowych k/Dębicy

"Dziś z dumą otwieramy dwie inwestycje. Oznacza to, że AG Motors może zarówno zaprojektować, jak i wykonać produkty dla rynku rowerowego. Jesteśmy pierwszą w Polsce, a drugą w Europie fabryką, która będzie tworzyć aluminiowe ramy rowerowe i komponenty kompozytowe" - powiedział Marek podczas konferencji prasowej.

"To niezwykle ważny moment dla całej branży rowerowej, bowiem inwestycja ta w istotny sposób pozwala skrócić proces produkcji roweru. Do tej pory ramy rowerowe produkowane były poza Europą. Nasz park maszynowy pozwala na wyprodukowanie ramy w całości w jednym nieprzerwanym procesie spawalniczym. Automatyzacja daje możliwość wprowadzenia powtarzalności, tempa produkcji oraz przede wszystkim wysokiej jakości produktu finalnego. W AG Motors produkowane będzie 1 500 ram dobowo, co daje potencjał 400 000 szt. rocznie. Produkcja trafi na rynek Polski i na rynki całej Europy" - dodał prezes.