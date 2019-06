Agencja Rozwoju Przemysłu powołała spółkę ARP Leasing 

ARP Leasing to propozycja dostosowana do potrzeb przedsiębiorców, którzy często potrzebują wsparcia na zakup specjalistycznego sprzętu, niezbędnego do dalszego rozwoju. ARP Leasing będzie oferować leasing typu asset finance dotyczący maszyn, sprzętu do produkcji przemysłowej, a także innych urządzeń, podano.