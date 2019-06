Agora: 'Gazeta Wyborcza' ma ponad 190 tys. prenumeratorów cyfrowych

Od końca grudnia 2018 r . liczba cyfrowych prenumeratorów treści dziennika zwiększyła się o 21 865 (13-proc. wzrost ze 170 tys.). W maju 2019 r. odnotowano najwyższą w dotychczasowej historii dziennika sprzedaż subskrypcji Wyborcza.pl; połowę z nich zakupiono w formie transakcji autoodnawialnych. W połączeniu ze średnim rozpowszechnianiem papierowego wydania na poziomie 101 0002 egzemplarzy oznacza to dziennie średnio ponad 290 000 sprzedanych dostępów do treści " Gazety Wyborczej ", podano.

"Dzisiejsza 'Gazeta Wyborcza' dociera do największego od lat grona czytelników - mamy 192 tys. prenumeratorów cyfrowych, w ciągu miesiąca nasi czytelnicy kupują ponad 2,4 mln egzemplarzy papierowego wydania 'Gazety Wyborczej', internauci polubili profil dziennika w mediach społecznościowych niemal 1,5 mln razy, a ponad 8 mln użytkowników odwiedza Wyborcza.pl. To pokazuje, że prawdziwe dziennikarstwo jest bardzo potrzebne. Cieszymy się, że tak wiele osób wybiera naszą gazetę codziennie, także w internecie, i jest gotowych płacić za dostęp do treści Wyborcza.pl" - powiedział wydawca "Gazety Wyborczej" Jerzy Wójcik, cytowany w komentarzu.