Agora liczy na odrobienie strat związanych z tymczasowym zamknięciem kin

"Jeżeli rozpatrujemy to w dłuższym terminie, to nie widzimy takiego zagrożenia na wyniki, jeśli potrwa to dwa tygodnie. Koszty związane z 2-tygodniowym zamknięciem kin szacujemy na jakieś 1,2-1,5 mln zł straty do wyniku. Jeżeli mówimy o 2 tygodniach, to jest to wynik do odrobienia. Widzimy raczej przesuwanie premier niż ich znikanie. Po okresie zamknięcia widzowie będą mogli ten okres 'postu' nadrobić" - powiedział Jagiełło podczas wideokonferencji.