Agora oczekuje spadku frekwencji w kinach w Polsce o ok. 50% r/r w 2020 r.

"Na podstawie dostępnych danych rynkowych Agora szacuje, że frekwencja w kinach w Polsce w 2020 r. będzie niższa o ok. 50%" - czytamy w komunikacie.

Agora przewiduje powrót do frekwencji z 2019 r. na przełomie 2021/2022 r., podano także w prezentacji wynikowej.

Wskutek zamknięcia obiektów kinowych w Polsce decyzją administracyjną od 12 marca 2020 r. (obowiązującą do 5 czerwca) przychody ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios zmniejszyły się w II kw. br. o 99,7%; nie odnotowano wpływów ze sprzedaży barowej. Kina należącej do Agory sieci Helios wznowiły działalność po lockdownie 3 lipca br., w nowym reżimie sanitarnym, przypomniano.