AHK: Polska spadła na 3 miejsce w regionie pod wzgl. atrakcyjności inwestycyjnej

Polska spadła na trzecie miejsce z drugiego w ub.r. w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej i krajów nadbałtyckich, wynika z 14. edycji Ankiety Koniunkturalnej Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK), przeprowadzonej we współpracy z 14 innymi izbami bilateralnymi w Polsce, zrzeszonymi w International Group of Chambers of Commerce. Wzrost nakładów inwestycyjnych w tym roku planuje 37,4% ankietowanych firm wobec 36,7% w 2018 r.