Ailleron miał 1,86 mln zł zysku netto, 2,31 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2018 r.

Zysk operacyjny wyniósł 2,31 mln zł wobec 5,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 44,53 mln zł w IV kw. 2018 r. wobec 38,87 mln zł rok wcześniej.

W I-IV kw. 2018 r. spółka miała 5,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,15 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 117,73 mln zł w porównaniu z 101,43 mln zł rok wcześniej.

"W czterech kwartałach 2018 roku Ailleron zrealizował sprzedaż na poziomie blisko 118 mln zł, co stanowi więcej o 16% w stosunku do roku 2017. Spadek odnotowano na EBITDA, która osiągnęła 14,1 mln zł, w porównaniu do 17,3 mln zł w roku poprzednim. Zysk netto natomiast odnotował spadek z poziomu 9 mln zł do 5 mln zł. Źródłem gorszych wyników w stosunku do roku 2017 są dwa segmenty - Fintech oraz Hoteltech" - czytamy w raporcie.

Produktem, który w 2018 roku odnotował spadek zarówno w przychodach, jak i rentowności, jest LiveBank.

"Kilka przyczyn wyjaśnia przejściowe złamanie trendu w tym segmencie. Po pierwsze, LiveBank po zakontraktowaniu w 2017 roku wdrożenia dla Citibanku dla 16 krajów, w roku 2018 wszedł w etap intensywnego wdrożenia. Praca w nowej dla firmy strukturze banku globalnego w międzynarodowym środowisku, skutkowała koniecznością podjęcia szeregu prac mających na celu zarówno techniczny, jak i organizacyjny upgrade dotychczasowego zaplecza. Etap ten przeciągnął wdrożenie o 9 miesięcy, co implikowało wyższe o około 1 mln zł koszty, ale zakończył się pełnym sukcesem wprowadzając LiveBank do bankowości Citibanku w takich krajach jak Hongkong czy Singapur. W roku 2018 znacząco - o 10 osób - zwiększono zaplecze sprzedażowe, co w kwocie ok. 2 mln zł obciążyło koszty okresu. Nowy zespół natomiast nie wypracował jeszcze dodatkowych przychodów ze względu na długi, około roczny proces kontraktacji" - czytamy dalej.

Oprócz gotowości Ailleron do realizacji projektów dla największych banków międzynarodowych, pozytywną zmianą jest ewolucja modelu biznesowego. W przypadku wszystkich trzech nowych umów - Citibank, Actinver i Sampath Bank, w zakresie opłat licencyjnych funkcjonuje już model powtarzalny SaaS. Obszarem spadków był również Hoteltech, podano także.

"Są trzy źródła wyników gorszych aż o prawie 4 mln zł w stosunku do roku 2017. Po pierwsze, w 2018 roku zrealizowano w segmencie niższe o 1,4 mln zł przychody. Ponadto, w dalszym ciągu sprzedaż w większości bazowała na projektach z istotną częścią niskomarżowego sprzętu. Po trzecie, w wyniku segmentu za 2018 po raz pierwszy skonsolidowano dane Hoteliga, który znajduje się na etapie inwestycji w budowanie bazy klientów w modelu SaaS" - wskazano również.

Bardzo dobre dane zrealizowały natomiast dwa pozostałe segmenty - Software Services i Telco. Telco w stosunku do 2017 poprawiło zysk operacyjny o 2,3 mln zł. Przyczyniły się do tego działania reorganizacyjne podjęte przez Ailleron po słabych wynikach w roku poprzednim oraz zwiększenie udziału w przychodach wysokomarżowych produktów - Ringback tone dla austriackiego A1 czy bułgarskiego Mtel oraz sprzedaż platformy Steering of Roaming dla islandzkiego operatora NOVA, podano także.

"Software Services podniósł przychody do 27,5 mln zł przy rekordowym zysku operacyjnym na poziomie 5,2 mln zł. Rok 2018 obfitował w kontrakty z nowymi klientami, które zgodnie z prawidłowością funkcjonowania tego segmentu w firmie w kolejnych okresach powinny się rozwijać. Wart podkreślenia jest fakt, że oba segmenty usługowe, czyli Software Services oraz Telco zwiększyły rentowność operacyjną z poziomu 8% do 11%. Co istotne, w Software Services w pełni funkcjonuje model przychodowy time&material, wprost uzależniony od czasu pracy programistów. Stanowi to dowód na mniejszą wrażliwość Ailleron na inflację wynagrodzeń w stosunku do konkurencyjnych firm outsourcingowych" - dodano w informacji.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2018 r. wyniósł 2,79 mln zł wobec 8,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Ailleron specjalizuje się w budowaniu produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Produkty skierowane są zarówno do szeroko pojętego sektora finansowego, jak i telekomunikacyjnego oraz hotelarskiego. Flagowe rozwiązania firmy to m.in. LiveBank, iLumio czy Ringback Tones.

