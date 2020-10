Akcja kredytowa mBanku wzrosła o 4,9% r/r w III kw., wskaźnik NPL: 4,8%

Poziom pokrycia rezerwami należności wzrósł w ujęciu kwartalnym z poziomu 71,7% do 75%, natomiast poziom pokrycia rezerwami należności niepracujących kształtował się na poziomie 60,7% w porównaniu do 58,8% na koniec czerwca 2020 roku.

"W III kwartale kontynuowaliśmy działania mające na celu ograniczenie kontaktów społecznych. Zdecydowana większość pracowników nadal pracowała zdalnie. Grupa prowadziła swoją działalność bez zakłóceń, a obsługa klientów odbywała się zarówno w placówkach, jak i zdalnie. We wszystkich naszych placówkach od początku pandemii stosujemy restrykcyjne zabezpieczenia adekwatne do obowiązujących obecnie wymagań czerwonej strefy - bez względu na to, w której strefie znajduje się dany oddział. Klientów zachęcamy do obsługi zdalnej - mobilnie i online. Większość aktywności w mBanku nie wymaga wizyty w placówce. Do dyspozycji klientów jest także 24-godzinne centrum kontaktu" - podkreślił bank w raporcie.