Akcja kredytowa Santander BP wzrosła o 2% r/r w I poł. br., wskaźnik NPL: 5,6%

Należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego spadły o 1,3% do 57 699,8 mln zł w związku z niższym popytem na kredyt wśród przedsiębiorstw, zwłaszcza kredyt w rachunku bieżącym. Wynika to z zaspokojenia potrzeb części firm przez rządowy pakiet pomocowy, niepewność podmiotów gospodarczych co do zakresu i skali wpływu pandemii na perspektywy ekonomiczne oraz zmiany profilu ryzyka klientów z branż najbardziej dotkniętych przez COVID-19, podano także.