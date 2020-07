technologie 44 minuty temu

Akcje Gaming Factory zadebiutowały na GPW

Akcje Gaming Factory zadebiutowały na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka. To drugi tegoroczny debiut na głównym parkiecie i 440. spółka notowana na GPW. Do obrotu na rynku regulowanym zostały wprowadzone wszystkie serie akcji spółki oraz prawa do akcji serii E, które były przedmiotem pierwszej oferty publicznej.