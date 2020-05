Akcjonariusze Archicomu zdecydują 25 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2019 rok

Z uwagi na aktualną sytuację związaną z pojawieniem się pandemii wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19, której skutki rozprzestrzeniania są trudne do przewidzenia dla sytuacji gospodarczej w kraju oraz sytuacji ekonomicznej spółki uzasadnionym jest zawieszenie polityki dywidendowej spółki, przewidującej dotychczas wypłatę akcjonariuszom spółki dywidendy na poziomie co najmniej 50% wypracowywanego skonsolidowanego zysku netto, które to zawieszenie miałoby zastosowanie do wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2019 roku i przeznaczenie części zysku netto spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 44 601 299,01 zł na kapitał rezerwowy spółki z przeznaczeniem na wypłatę w przyszłości dywidend lub zaliczek na przewidywane dywidendy, podkreślono w uzasadnieniu.