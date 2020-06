Akcjonariusze Atalu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

"Zarząd spółki postanowił zmienić jednorazowo założenia obowiązującej polityki dywidendowej spółki, która to zmiana będzie mieć zastosowanie wyłącznie do wypłaty dywidendy z zysku netto Atal S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019, w ten sposób, że zarząd postanowił rekomendować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki, rezygnację z wypłaty dywidendy z zysku netto Atal S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019, stosownie do aktualnej sytuacji związanej z pojawieniem się pandemii koronawirusa COVID-19 i trudnymi dla przewidzenia jego skutkami dla gospodarki" - wskazano w uzasadnieniu.