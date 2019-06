Akcjonariusze Benefit System upoważnili zarząd do skupu akcji własnych

"Walne zgromadzenie upoważnia zarząd do nabycia w imieniu i na rzecz spółki akcji własnych w łącznej liczbie nie większej niż 121 276 akcji, tj. 4,2% kapitału zakładowego spółki, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 121 276 zł, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych. [...] Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 470 zł za 1 akcję i wyższa niż 1 100 zł za 1 akcję. Łączna cena nabycia akcji własnych na podstawie niniejszego upoważnienia, powiększona o koszty ich nabycia, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu odpowiednią uchwałą niniejszego walnego zgromadzenia. Nabyte przez spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone wyłącznie do umorzenia" - czytamy dalej.