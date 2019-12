Akcjonariusze Brastera zdecydowali o emisji do 29,66 mln akcji serii N

"Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii N posiadaczom obligacji danej serii od B4 do B8. (...) W interesie spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich akcji serii N" - czytamy w komunikacie.