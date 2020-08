Akcjonariusze Echo zdecydowali o przeznaczeniu 206,35 mln zł na dywidendę

a) zysk netto osiągnięty przez spółkę w zakończonym roku obrotowym 2019 w wysokości 21 412 312,65 zł [...] przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy spółki na zasadach określonych w literze b) i c);

b) zysk przeznaczony do podziału powiększony o kwotę 184 932 978,35 zł [...] pochodzącą z Funduszu Dywidendowego, co stanowi łącznie kwotę w wysokości 206 345 291 zł [...] przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy spółki (dywidenda);