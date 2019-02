Akcjonariusze Grupy Recykl zdecydują 27 marca o emisji akcji serii F (sprost.)

"Dokonuje się podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 137 667, to jest z kwoty 1 376 671 zł do kwoty nie wyższej niż 1 514 338 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nowych akcji serii F w liczbie nie większej niż 137 667 o numerach od 000001 do 137667, o wartości nominalnej 1 zł każda akcja" - czytamy w projekcie uchwały.

"Od IPO Grupy Recykl na Rynku NewConnect w 2011 roku nie korzystaliśmy z możliwości, jakie oferuje rynek kapitałowy. Obecnie realizowany kluczowy w historii naszej działalności projekt budowy nowego zakładu produkcyjnego w Chełmie jest pierwszym tak znaczącym celem, który może być przedmiotem potencjalnej, niedużej emisji akcji. Oprócz środków własnych i dotacji PARP, będziemy korzystać z kredytu inwestycyjnego. W formie emisji akcji zakładamy pozyskanie kilku mln złotych, co przy skali inwestycji rzędu 50 mln zł nie jest dużą wartością. To nie spowoduje istotnego rozwodnienia kapitału, ale pozwoli zdywersyfikować nasz akcjonariat o podmioty, które wniosą nie tylko środki finansowe, ale także doświadczenie i know how, na co liczymy. W zależności od powodzenia emisji akcji, nie wykluczamy także pozyskania finansowania dłużnego" - powiedział wiceprezes Grupy Recykl Maciej Jasiewicz, cytowany w komunikacie.