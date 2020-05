giełda 32 minuty temu

Akcjonariusze InventionMed zdecydują 15 czerwca o emisji do 15 mln akcji bez pp

InventionMed zamierza przeprowadzić emisję akcji w kwocie do 6 mln zł, która będzie skierowana do inwestora branżowego, podała spółka. Na 15 czerwca zaplanowane jest walne gromadzenie akcjonariuszy, które zdecyduje o emisji do 15 mln akcji serii E bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.