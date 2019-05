Akcjonariusze Kruka zdecydują 25 VI o 5 zł dywidendy na akcję

"Zarząd spółki zawnioskował, zaś rada nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek o pokrycie straty spółki Kruk za 2018 r. w całości z kapitału zapasowego oraz o wypłatę dywidendy w wysokości 5 zł na akcję. Wypłata nastąpi w całości z kapitału zapasowego spółki. Rekomendacja co do wypłaty oraz wysokości dywidendy uwzględnia aktualną sytuację finansową oraz dalszą realizację strategii, planów i perspektyw rozwoju spółki i grupy kapitałowej Kruk. Jednocześnie zarząd zastrzega, iż priorytetem w strategii pozostaje niezmiennie dalszy rozwój Grupy Kruk" - czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały.