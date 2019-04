giełda 1 godzinę temu

Akcjonariusze Neuki zdecydowali o skupie do 200 tys. akcji własnych

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Neuki wyraziło zgodę na przeprowadzenie nowego skupu do 200 tys. akcji w celu umorzenia. Na ten cel przeznaczone zostało do 63 mln zł, które mogą być wydane do końca 2020 r., podała spółka.