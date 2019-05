górnictwo 1 godzinę temu

Akcjonariusze Ropczyc zdecydują 28 VI o upoważnieniu do emisji do 4,69 mln akcji

Akcjonariusze ZM Ropczyce zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 28 czerwca br., o zmianie upoważnienia zarządu do podwyższania kapitału zakładowego przez emisję do 3 454 485 szt. nowych akcji o wartości nominalnej 2,5 zł na upoważnienie do emisji do 4 694 725 szt. nowych akcji o wartości nominalnej 2,5 zł, wynika z projektów uchwał.