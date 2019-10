Akcjonariusze The Dust zdecydują 12 XI o emisji do 225 tys. akcji po 8 zł/szt.

"W związku z realizacją największej i najdroższej w historii The Dust gry, która będzie oparta na motywach 'Cyklu Inkwizytorskiego' Jacka Piekary, a także innych (mniejszych) produkcji zgodnych ze strategią rozwoju spółki, emitent planuje pozyskać 1,8 mln zł [...]. Mając na uwadze, że: zainteresowanie dokapitalizowaniem The Dust wyraziły trzy osoby, które są zaangażowane w rozwój spółki, zwłaszcza poprzez uczestnictwo w finansowaniu produkowanych przez emitenta gier, przeprowadzenie oferty w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do wyznaczonych inwestorów jest relatywnie niskonakładowym i nieskomplikowanym procesem, zarząd spółki stoi na stanowisku, że właściwym sposobem pozyskania kapitału jest zaoferowanie akcji emitenta współpracującym ze spółką inwestorom. W związku z tym uzasadnione jest pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy The Dust prawa poboru nowo emitowanych akcji" - czytamy w komunikacie.