Akcjonariusze Warimpeksu zdecydowali o 0,06 euro na akcję dywidendy

"Spółka posiada 54 mln akcji, z których 766 772 są w posiadaniu spółki jako akcje własne (akcje własne nie są uprawnione do otrzymania dywidendy.) W związku z tym 53 233 288 akcji jest uprawnionych do otrzymania dywidendy, łączna kwota dywidend do wypłacenia akcjonariuszom wynosi 3 193 993,68 euro (co jest wynikiem 53 233 288 akcji pomnożonych przez 0,06 euro)" - czytamy w komunikacie.