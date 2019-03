Aktualny portfel zamówień Grupy ZUE wynosi ok. 1,9 mld zł

"Obecnie mamy portfel zamówień o wartości ok. 1,9 mld zł. Są to kontrakty z przełomu lat 2016/2017, na których części zmuszeni byliśmy rozpoznać stratę, jak również kontrakty z roku 2018. Złożyliśmy w 2018 i 2019 roku najkorzystniejsze oferty w postępowaniach przetargowych o wartości ok. 619 mln zł i uczestniczymy w kolejnych przetargach" - napisał prezes Wiesław Nowak w liście do akcjonariuszy.