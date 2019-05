Alchemia otrzyma dofinansowanie z NCBR na projekt dot. walcowania rur

"Całkowity koszt realizacji ww. projektu wynosi 118,56 mln zł, co odpowiada kwocie wydatków kwalifikowalnych tego projektu. Zgodnie z zawartą umową dofinansowanie ww. projektu wyniesie nie więcej niż 48,15 mln zł, co stanowi ok. 40,6% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach tego projektu. Okres kwalifikowalności kosztów dla ww. projektu rozpoczyna się z początkiem października 2019 r. i kończy się w dniu złożenia wniosku o płatność końcową, tj. z końcem września 2022 r." - czytamy w komunikacie.