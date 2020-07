technologie 1 godzinę temu

Alior Bank: 3 startupy z RBL_START będą pracować nad rozwojem aplikacji bankowej

Alior Bank ogłosił wyniki naboru do programu RBL_START. W wyzwaniu "More than a banking app" wezmą udział trzy startupy: Open Chechkout, ViaFinTech oraz Telemedico, podał bank. To one wraz z zespołem ekspertów banku będą pracować nad rozwojem oferty dla klientów w ramach aplikacji Alior Mobile. Celem banku jest wyjście poza standardowe usługi oferowane dotychczas przez bankowość mobilną.