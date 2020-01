Alior Bank: 91% użytkowników smartfona za jego pomocą robi przelewy

"Celem badania było sprawdzenie, co Polacy myślą o nowoczesnej bankowości. Zależało nam, aby zweryfikować, jak możliwości, które dają kanały mobilne, wykorzystują mieszkańcy wsi i dużych miast, a także, czy istnieje rozdźwięk między młodszym a starszym pokoleniem. Okazuje się, że wśród wszystkich grup kanały cyfrowe zyskują popularność. Potwierdza się również to, że zwyczaje klientów nieustannie się zmieniają - dziś większość spraw związanych z finansami wolimy załatwiać zdalnie" - powiedziała menedżer ds. badań marketingowych i rozwoju w Alior Banku Dorota Mielewczyk, cytowana w komunikacie.

Jak wynika z badania, blisko co czwarty Polak korzystający z usług finansowych w ogóle nie korzysta z kanałów cyfrowych. W tej grupie osób, prawie 30% jako główną barierę wskazuje kwestię bezpieczeństwa. Najczęściej taka obawa towarzyszy respondentom w wieku 25-34 lata (42%). To jednak nie jedyna przeszkoda, o której wspominają uczestnicy. Co piąty odpowiedział, że problemem jest przede wszystkim brak wiedzy na temat możliwości, jakie daje bankowość internetowa. Dla co dziesiątego badanego istotnym ograniczeniem jest również brak odpowiedniego sprzętu.

Coraz więcej osób decyduje się na zakupy przez internet. Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Alior Banku, konsumenci płacą przelewem równie chętnie jak gotówką. Takie sposoby płatności jak płatność gotówką za pobraniem, zwykły przelew oraz przelew pay-by-link zyskały po blisko 50% wskazań. Kupując w sieci, Polacy często też posługują się karta - tym sposobem płaci 44% ankietowanych. Z kolei z płatności telefonem typu BLIK korzysta na razie co piąty badany, wskazano także.

Wzrost zainteresowania zakupami online nie oznacza jednak, że sklepy stacjonarne straciły swoich zwolenników. Do tej pory spora grupa konsumentów decyduje się na kupowanie w tradycyjny sposób.

"Jeśli chodzi o zakupy w stacjonarnych punktach, to najbardziej popularne pozostają karta i gotówka. Tę pierwszą wybiera ponad 82%, tymczasem banknotami płaci trzy czwarte Polaków. Co ciekawe, w takich miejscach już co piąty klient banku decyduje się na użycie kodu BLIK. Wyniki badania wyraźnie pokazują więc, że dla Polaków istotnym kryterium podczas płacenia jest wygoda i szybkość transakcji. Telefon to najwygodniejsza forma płatności już dla 37% klientów" - dodała Mielewczyk.

Zebrane wśród ankietowanych odpowiedzi pokazują, że na zagraniczne wyjazdy Polacy wciąż chętniej wolą zabierać gotówkę. Na taką odpowiedź wskazuje ponad 60% uczestników badania. Więcej niż połowa ma jednak w pogotowiu kartę płatniczą, a 30% korzysta z bankomatu. Poza granicami kraju niemal co dziesiąty Polak płaci za produkty i usługi za pomocą telefonu. Wybór nowoczesnych metod płatności częściej deklarują osoby do 34. roku życia, podczas gdy wśród osób starszych (powyżej 60. r.ż.) jest to zaledwie 1%, podkreślono.

Ankietowani udzielili także odpowiedzi na pytanie o to, w jakim stopniu zaawansowanie technologiczne oferowanych funkcjonalności jest dla nich istotne. Wyniki pokazują, że dla 70% respondentów wprowadzanie przez bank kolejnych rozwiązań jest ważną kwestią, natomiast tylko dla co czwartego nie ma to większego znaczenia.

Badanie zrealizowane na zlecenie Alior Banku przez Kantar Polska na przełomie listopada i grudnia 2019 roku. Badanie miało charakter ilościowy, w ramach którego przeprowadzono wywiady przy użyciu techniki CATI, na reprezentatywnej próbie ubankowionych Polaków 18+.

