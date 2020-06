Alior Bank: Cięcie stóp w V obniży wynik netto grupy o ok. 41-48 mln zł/ kw

"W związku z decyzjami Rady Polityki Pieniężnej z dnia 17 marca 2020 r. oraz z dnia 8 kwietnia 2020 r. [...], a także z dnia 28 maja 2020 r. o obniżkach stopy referencyjnej NBP łącznie o 1,4 pkt proc. tj. do poziomu 0,10% oraz w związku z decyzją Narodowego Banku Polskiego o obniżeniu stopy rezerwy obowiązkowej z 3,5% do 0,5%, zarząd banku informuje, iż spowodują one łącznie obniżenie wyniku netto grupy kapitałowej banku o około 116-133 mln zł kwartalnie oraz wskaźnika NIM o 0,79-0,91 pkt proc. p.a. Wpływ samej decyzji z 28 maja 2020 r. o obniżce stopy referencyjnej NBP z 0,50 do 0,10% wyniesie na poziomie wyniku netto grupy kapitałowej banku około 41-48 mln zł kwartalnie oraz wskaźnika NIM 0,28-0,33 pkt proc. p.a." - czytamy w komunikacie.