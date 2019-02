Alior Bank: Efektem wdrożenia metody AMA jest wzrost Tier I o 0,37 pkt proc.

Bank otrzymał także zgodę na łączne stosowanie metody AMA - w odniesieniu do działalności Alior Bank SA, z uwzględnieniem historycznych skutków działalności Banku BPH SA, w zakresie przejętej wydzielonej części BPH SA bez działalności oddziału w Rumunii, a także metody standardowej w odniesieniu do oddziału w Rumunii, do obliczania wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka operacyjnego od dnia 1 lutego 2019 roku, podano.