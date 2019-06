Alior Bank jako pierwszy krajowy bank wykorzystuje blockchain publiczny 

"Wybór technologii blockchain publiczny jest nieprzypadkowy. Transparentność rozwiązania w połączeniu z odpornością na wszelkie manipulacje wychodzi naprzeciw potrzebom klienta, bo zyskuje on narzędzie do kontroli czy nastąpiły ewentualne zmiany, które mogą go bezpośrednio dotyczyć" - powiedział ISBnews prezes Alior Banku Krzysztof Bachta.