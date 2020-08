Alior Bank liczy na trwałe odbicie sprzedaży kredytów dla MSP we wrześniu

"W segmencie średnie i duże firmy widzimy silne odbicie sprzedaży w II kwartale - 2,3 mld zł nowej sprzedaży to wynik imponujący - niespotykany w Aliorze od sześciu okresów. Lipiec to ponad 800 mln zł nowej sprzedaży, sierpień zakładamy, że będzie trochę słabszy ze względu na sezon wakacyjny, nasilający się w Polsce w tym czasie. Natomiast liczymy, że wrzesień przyniesie odbicie i spróbujemy zmierzyć się z tym rekordem z drugiego kwartału i pokazać, że to nie jest tylko jednorazowy trend" - powiedział wiceprezes Dariusz Szwed podczas konferencji prasowej.

Nowa sprzedaż kredytów dla przedsiębiorstw (bez mikrofirm) wyniosła 2,25 mld zł w II kw. wobec 789 mln zł w I kw. 2020 r. i 1,39 mld zł w II kw. 2019 r.

Szwed poinformował, że w segmencie klientów mikro bank zwiększył liczbę klientów o 15% r/r do ponad 200 tys. W II kw. liczba nowych klientów wyniosła 6,5 tys.

"Zaczynamy bić licznik z trójką z przodu. Nowych klientów mikro w ujęciu kwartalnym jest nieco mniej, ale jest tak, że trudne czasy zawsze zazwyczaj uderzają w najmniejsze firmy" - zaznaczył.

Bank podał, że zaktualizowana polityka kredytowa oraz wdrożenie nowego systemu kredytowego powodują wzrost jakości nowej sprzedaży w segmencie mikro. Dodatkowo, nowa sprzedaż dla klientów mikro w 97-proc. pokryta jest zabezpieczeniem BGK.

"To gwarantuje nam, że nowa sprzedaż - nawet w przypadku pojawienia się default - jest w pełni zabezpieczona"- zaznaczył Szwed.

Wartość portfela kredytowego ogółem wyniosła 61,71 mld zł na koniec II kw. wobec 61,29 mld zł na koniec ub. roku. Portfel kredytów klienta biznesowego wyniósł 26,5 mld zł wobec 26,8 mld zł rok wcześniej, zaś portfel klienta indywidualnego wyniósł 35,2 mld zł na koniec II kw. wobec 34,5 mld zł na koniec ub. roku.

Udział kredytów z utratą wartości wyniósł 13,66%, a wskaźnik pokrycia rezerwami - 56,46% na koniec czerwca.

"Pomimo COVID-u i pandemii portfel kredytowy jednak wzrósł do 61,7 mld zł i wzrost ten był wyraźniejszy w segmencie biznesowym. Jeśli chodzi o portfel klienta indywidualnego, wzrost ten nastąpił do 35,2 mld zł. W odniesieniu do portfela klienta biznesowego nastąpił niewielki spadek. Jeśli spojrzymy na jeden z naszych podstawowych produktów kredytowych, czyli pożyczkę gotówkową, to od I kw. 2016 roku jakość tej sprzedaży była taka, że wskaźnik default rate wynosił 1,91%. Obecnie pomimo całej sytuacji, po I kw. mamy 0,57%. Bank cały czas aktywnie dąży do poprawy portfela kredytowego" - powiedział wiceprezes Maciej Brzozowski podczas konferencji.

Jeśli chodzi o klienta biznesowego mikro, nastąpiła równie duża poprawa jakości tego portfela - spadek na przestrzeni tych lat - od 1,28% do 0,58% obecnie, dodał.

W II kw. 2020 roku, grupa Alior Banku dokonała aktualizacji wartości szacunku kwoty oczekiwanych wypłat wynikających z przedpłat kredytów konsumenckich dokonanych przed dniem wyroku TSUE i zgodnie z MSR 37 utworzyła na ten cel dodatkową rezerwę w wysokości 98 mln zł.

"Dokonaliśmy oczywiście ponownej analizy i dorezerwowaliśmy na koniec I kw. kwotę 98 mln zł na ewentualne zobowiązania z tytułu zwrotów prowizji. Braliśmy pod uwagę prawdopodobieństwo złożenia reklamacji przez klientów, dotychczasową liczbę reklamacji i charakterystykę portfela przy tych analizach. Na dziś wydaje nam się, że poziom rezerwy, którą doksięgowaliśmy jest adekwatny" - powiedziała wiceprezes Agnieszka Nogajczyk-Simeonow podczas konferencji.

"W ubiegłym roku była zrobiona rezerwa na wypłaty prowizji z tytułu wcześniejszych spłat kredytów. Rezerwa to było 243 mln zł na koniec ub. roku. W tym roku dowiązaliśmy tej rezerwy na 98 mln zł po to, by mieć środki na ewentualne roszczenia" - zaznaczyła.

Bank podał, że wpływ wyroku TSUE na wynik odsetkowy banku wyniósł 30 mln zł w II kw. i 64 mln zł w całym I półroczu. Wpływ na pozostałe koszty operacyjne wyniósł 99 mln zł w II kw. (w I kw. bez wpływu). Wpływ na wynik brutto wyniósł 129 mln zł w II kw. i 193 mln zł w całym I półroczu.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 76,73 mld zł na koniec 2019 r.

