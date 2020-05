Alior Bank miał 73,24 mln zł zysku netto, 76,5 mld zł aktywów w I kw. 2020 r.

"Działania, które podjęliśmy jeszcze pod koniec 2019 roku, powodują, że jesteśmy przygotowani na nadchodzące wyzwania gospodarcze. Dokonane przez nas zmiany w obszarze ryzyka, w tym zmniejszenie portfela korporacyjnego, powodują, że jesteśmy dużo bardziej odporni na kryzys. Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe banku są na historycznie wysokich, bezpiecznych poziomach i znacznie przewyższają wymogi regulacyjne. Wskaźnik LCR na koniec I kw. 2020 r. był na poziomie 147%. Szacujemy w kolejnych miesiącach dalszy wzrost tego wskaźnika, co wynika ze spadku poziomu rezerwy obowiązkowej. Już na koniec kwietnia LCR kształtował się na poziomie 170%. Jednocześnie współczynnik TIER1 na koniec I kw. jest poziomie 12,94%, co oznacza 2,2 mld zł nadwyżki kapitału i pozostawia historycznie największy bufor ponad wymogi regulacyjne" - powiedział ISBnews prezes Krzysztof Bachta.

"Możemy skoncentrować się na wspieraniu naszych klientów, którzy odczuwają ekonomiczne skutki pandemii. Hasło naszej strategii, czyli 'Więcej niż bank', jest adekwatne do tego, jak dziś postrzegamy naszą misję. Wiemy, jak ogromny jest wkład mikro-, małych i średnich przedsiębiorców w wypracowanie PKB i tworzenie miejsc pracy dla milionów Polaków. W tej trudnej sytuacji nasza odpowiedzialność jest więc jeszcze większa. Aktywnie wykorzystujemy narzędzia tzw. tarczy antykryzysowej i angażujemy się we wszystkie programy, które mogą pomóc przedsiębiorcom zachować płynność finansową i utrzymać zatrudnienie sprzed pandemii. Dziś rola banków się redefiniuje. A nam zależy na tym, by być partnerem i doradcą dla naszych klientów w tak trudnym dla nich czasie. Od początku trwającej pandemii dostosowujemy naszą ofertę dla przedsiębiorców do ich aktualnych potrzeb. Umożliwiliśmy przedsiębiorcom wnioskowanie o czasowe odroczenie spłaty rat kredytu. Jesteśmy aktywnych dystrybutorem kredytów z gwarancjami BGK W ramach

gwarancji de minimis oraz COSME. Dodatkowo uruchomiliśmy już sprzedaż kredytów wspieranych przez Fundusz Gwarancji Płynnościowych BGK. Wysoki poziom gwarancji będzie korzystnie wpływał na wskaźniki kosztów ryzyka oraz współczynniki kapitałowe" - podkreślił prezes.