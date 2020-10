Alior Bank umożliwił podpisywanie umów o zarządzanie PPK z funduszem TFI PZU

Utworzenie PPK jest obowiązkowe dla pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej jedną osobę podlegającą obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Alior Bank umożliwia przedsiębiorcom zawarcie umów o zarządzanie PPK w swoich oddziałach, obsługujących klientów biznesowych. Dzięki oferowanym rozwiązaniom w zakresie prowadzenia PPK klienci banku otrzymają pomoc nie tylko przy wprowadzaniu, ale i bieżącej obsłudze PPK. Do tej pory umowy z funduszem zarządzanym przez TFI PZU podpisało ponad 10,5 tys. pracodawców, podano.

"W Alior Banku chcemy być blisko naszych klientów. Staramy się zapewnić im nie tylko najwyższy poziom usług finansowych, ale także ułatwiamy prowadzenie działalności gospodarczej . Stąd nasze partnerstwo z TFI PZU. Dzięki dużej liczbie oddziałów zlokalizowanych na terenie całej Polski firmy z sektora MŚP zyskają łatwy dostęp do bankierów, specjalizujących się we wdrożeniach Pracowniczych Planów Kapitałowych. Co ważne, nasi klienci mogą autoryzować umowę podpisem standardowym, podpisem kwalifikowanym lub SMS-em" - powiedziała wiceprezes, kierująca pracami zarządu Alior Banku Iwona Duda, cytowana w komunikacie.

Oszczędzanie w ramach PPK ma na celu zapewnienie pracownikom firmy dodatkowego wsparcia po zakończeniu aktywności zawodowej. Program działa od połowy zeszłego roku. Pierwszy etap objął duże firmy, zatrudniające co najmniej 250 pracowników. Kolejny, przesunięty ze względu na pandemię, dotyczy średniej wielkości firm. Do 27 października br. blisko 80 tys. przedsiębiorstw, zatrudniających od 50 do 249 osób musi podpisać umowę o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową. Równocześnie taki sam proces objął już firmy zatrudniające co najmniej 20 pracowników, przypomniano.